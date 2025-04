Ekspert selgitab: kuidas on maksutõusud mõjutanud koduostu võimekust?

Maksudest hoolimata on kodulaenuvõimekus kasvanud

Kuigi reaalselt kätte jääv summa on mõnel juhul märkimisväärselt vähenenud, pakub Ossipova sõnul leevendust euribori ja panga intressimarginaalide langus, mis on koduostjate laenuvõimekust hoopis kasvatanud.

Aastaga on euribor langenud 1,5 protsenti ja pankade marginaalid umbes 0,2 protsenti. Veelgi soodsamaid tingimusi pakuvad pangad energiasäästlikele A-energiaklassi kodudele. «Kui aasta tagasi sai ostja lubada endale näiteks 100 000 euro suurust laenu, siis tänaseks on see summa kasvanud juba 115 000 euroni,» sõnab ta.

Kuigi euribori edasist langust on Ossipova sõnul keeruline ennustada, näitavad 6 ja 12 kuu euribori sarnased suurusjärgud seda, et intressimäärades on oodata suuremat stabiilsust, mis võiks tõsta ka koduostjate kindlustunnet. «Võib arvata, et kuna mitu aastat on suur hulk inimesi oma ostuotsuseid kõvasti edasi lükanud, siis lõputult seda teha ei saa. Kuskil on vaja elada,» sõnab ta.