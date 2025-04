Ekspert: Eesti üürikinnisvara investorid on võtnud sihikule Riia

Kinnisvara Riias. Pilt on illustratiivne.

Eesti üürikinnisvara investorid on viimastel kuudel taas aktiivsemaks muutunud, kusjuures sihikule on võetud hoopis Läti pealinn Riia, kus langevate laenuintresside kõrval on põhjuseks uusarenduste turu kiire areng ja soodne hinnatase, kirjeldab uut trendi digitaalse rahastusplatvormi Estateguru ärioperatsioonide juht Daniil Aal.