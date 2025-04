Pärnumaale võib kerkida laskemoona tehas

Eesti kaitsetööstusettevõtjad on kurtnud, et lahingmoona tootmine on Eestis raske kui mitte võimatu, kuna nõuetele vastava tootmise rajamine on väga kulukas. Kaitseministeerium alustas seetõttu kaitsetööstuspargi rajamist, kus saab toota erinevat laske- ja lahingumoona ning lõhkeainet. Toodete valiku ja tootmismahu otsustavad ettevõtted vastavalt äriplaanile ning tööstuspargis tegutsemise tingimustele. Tööstuspargi arendamisel arvestatakse eeldusega, et pargis tegutsevad kuni kaks A- või B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtet, kes käitlevad 1.1 ohuklassiga lõhkeainet, mille kogus on kuni 50 tonni.