Trumpi laest võetud tollid on kaubandussõjas vaid vaheetapp

President Donald Trump loodab tollidega sundida ameeriklasi ostma kodumaal valmistatud kaupu, suures osas Aasiasse, Mehhikosse ja mujale liikunud tootmise koju tagasi tuua ja seeläbi töökohti juurde luua. «Töökohad ja tehased tulevad mürinal meie maale tagasi ja see protsess on see juba alanud,» kiitis Trump kolmapäeval oma rünnakuplaani kaubandussõjas.