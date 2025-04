USA tariifipoliitika põhineb kolmanda klassi valemil – ja sarnaneb täpselt ChatGPT soovitusega

Majanduseksperdid on nii Financial Timesile kui ka Business Insiderile märkinud, et sellisel «valemil» puudub majanduslik loogika. Need ei arvesta kauba olemust, turustruktuuri ega mõju tarbijatele. Selle tulemusena muutuvad kaubad USA-s kallimaks, mis omakorda mõjutab hindu globaalselt – täpselt vastupidiselt eesmärgile edendada omaenda majandust.