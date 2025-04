Kogenud Eesti investor läheb vangi

Läti riigikohtu lõplikus otsuses on must valgel kirjas: Treudel tuleb minna kolmeks aastaks ja kolmeks kuuks vangi, kuna ta osales miljonipettuses.

Treude selgitab, et ta oli küll probleemidesse sattunud ettevõtte juhatuse liige, kuid sisulises juhtimises ta ei osalenud ning kohtuotsusega ta ei nõustu.

Mees ütles toona, et näeb tänases ärikeskkonnas häid võimalusi, kuna paljudel headel ideedel on finantseerimisraskused. «Eesti mõistes väiksemad ning keskmise suurusega ettevõtted ei oma rahastajate leidmiseks vajalikku oskust. Suuremate nõustamisfirmade jaoks on paljud sellised projektid jälle liiga väikese mahuga,» selgitas ärimees.