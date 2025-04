Värskest Postimehe ostukorvide võrdlusest selgub, et kuuga on muutunud nii kallima kui ka soodsama ostukorvi omanik, ent stabiilsena püsib kogu ostukorvide hinnavahe.

Kui märtsi alguses oli odavaima ja kallima ostukorvi hinnavahe 7,23 eurot, siis kuu aega hiljem on see veidi kasvanud, ulatudes 7,28 euroni – olles kõigest viis senti suurem.

Märtsis kuulus kõige kallima ostukorvi tiitel Selverile, kuid aprilliks on pilt muutunud. Seekord on kõrgeima hinnaga ostukorv Rimis, mis veel eelmisel kuul paiknes neljandal kohal. Viimase kuuga on Rimi ostukorvi hind tõusnud 1,52 euro võrra, 65,05 eurolt 66,57 euroni. Hinnatõusu üheks põhjuseks võib olla kodujuust, mis maksab Rimis konkurentidest üle kahe euro rohkem.