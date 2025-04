Eesti IT-firma aitab Hispaania kinnisvaraturul korda majja lüüa

Algete on väikelinn Suur-Madridi linnastus, kus elab 20 000 inimest. Suur oli aga kohalike võimude üllatus, kui Eesti IT-ettevõtte Dateli kaugseireteenus tõi välja, et väikeses linnakeses on üle 600 hoone, mida ei olnud kantud katastrisse või on registreeritud valede mõõtudega. Hoonete katustele oli ilma lubadeta rajatud üle 150 registreerimata basseini. Dateli kogutud andmed tõi omavalitsusele 500 000 eurot maksutulu aastas.