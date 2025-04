Algete on väikelinn Suur-Madridi linnastus, kus elab kõigest 20 000 inimest. Suur oli aga kohalike võimude üllatus, kui Dateli kaugseireteenus tõi välja, et väikeses linnakeses on üle 600 hoone, mida ei olnud kantud katastrisse või olid valede mõõtudega registreeritud. Hoonete katustele oli ilma lubadeta rajatud üle 150 registreerimata basseini. Dateli kogutud andmed tõid omavalitsusele lisaks 500 000 eurot maksutulu aastas.

Datel on pakkumas samasugust teenust ka Eesti omavalitsustele, kuid ettevõtte kosmose valdkonna juht Oliver Stimmeri sõnul on tõeline kasvuturg on siiski Hispaania. «Hispaania kohalikel omavalitsustel on tugev tahe leida kiireid ja säästlikke lahendusi ehitusjärelevalve teostamiseks, kuna sellest sõltub nende kinnisvaramaksude kogumise edukus,» sõnab Stimmer, kelle sõnul ongi teenus vastu huvi ülesnäidanud eelkõige Lõuna-Euroopa riigid.