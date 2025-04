LHV andis pärast pikka vaidlust pärijate ligipääsu kontoväljavõttele

Eelmise aasta suvel soovis lähedase kaotanud pere LHVst juurdepääsuõigust kadunukese pangakonto väljavõtetele, kaasas notarist äsja saadud pärimistunnistus, eeldades, et tegu on rutiinse protseduuriga.

Selgus aga, et LHV niisugust väljavõtet andma ei soostu. Põhjenduseks ütles pank, et tegu on pangasaladusega ja pärijad on kolmandad osapooled.