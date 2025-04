Luminor: USA tariifid võivad suurendada välisinvesteeringuid Eestisse

Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et USA tariifide tagajärgedes on veel palju ettearvamatust, sest Euroopa Liit (EL) kehtestab neile vastutariifid. Kuid kuna Hiina tollimaksud on Euroopast veelgi kõrgemad, võib uus olukord suurendada välisinvesteeringuid Eestisse.