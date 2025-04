Investoritel on nüüd ees tollitariifide tekstide ootamine ja siis nende detailidest läbinärimine. Kuid ka need numbrid ei pruugi olla lõplikud, sest see võib olla järjekordne Trumpi väljapressimise stiilis läbirääkimiste lähtepositsiooni loomine.

Foto: Getty Images via AFP / Scanpix