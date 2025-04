Maakler selgitab, miks on kasutusluba kinnisvara müümisel oluline

Kinnisvara müüki planeerides ollakse tihti kindel, et kõik dokumendid on korras, ent tegelikkus võib vahel ebameeldivalt üllatada. Kasutusloa puudumine on üks sagedasemaid takistusi, millega müüjad kokku puutuvad. Maakler Siret Ojaste selgitab, miks on kasutusluba oluline ning mida teha, kui see puudub.