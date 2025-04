PRFoods avalikustas restruktureerimiskava

Eestis ja Ühendkuningriigis kalatoodete tootmise ja müügiga tegeleva kontserni valdusettevõte AS PRFoods esitas neljapäeval aktsionäridele ja võlakirjaomanikele plaani oma finantsvõla restruktureerimiseks ning tegi ettepaneku restruktureerimise elluviimiseks vajalike sammude ja dokumentide heakskiitmiseks. Võlakirjaomanike ja aktsionäride kirjalikud hääletused kestavad vastavalt kuni 17.aprillini ja 24. aprillini.

Restruktureerimiskava kohaselt pikendatakse PRFoodsi võlakirjadest ja olemasolevatest aktsionärilaenudest tulenevate võlakohustuste tähtaega kuni 2028. aasta 31. märtsini ning PRFoods keskendub kolmeaastase restruktureerimisperioodi jooksul oma tootmisüksuste ja põhivarade väärtuse kasvatamisele ning võõrandab need optimaalsel hetkel vastava perioodi jooksul. Toetamaks restruktureerimist ning rahastamaks restruktureerimisperioodil kontserni käibekapitali vajadusi ja müügieelset varade väärtuse kasvu on enamusaktsionär võtnud kohustuse anda kontsernile vähemalt üks miljon eurot eelislaenu. Varade müügi tulem jagatakse võlausaldajate ja ühingu vahel restruktureerimiskavas toodud fikseeritud jaotuse alusel, kus pärast müügikulude ja eelislaenu katmist on eelisseisundis tagatud võlakirjaomanikud.