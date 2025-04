Nele Peili (pildil) telefon oli kolmapäeval punane, kuna ERR avaldas uudise, et Euroopa Liidu energiatõhususe direktiiv kohustab ärihoonete omanikke 1. jaanuariks 2027 paigaldama oma parklatesse elektrikaablid, millega saaks tulevikus ühendada elektriautode laadimisjaamad. Nõue puudutab kõiki parklaid, kus on enam kui 20 parkimiskohta. Kuid nendes ärihoonetes, mida kas ehitatakse või renoveeritakse, tuleb iga viies parkimiskoht eelkaabeldada. Seejuures on Eestis praegu alla 10 000 elektriauto, enamik Harjumaal või Tartus.