Vene autotööstus on raugemas: Lada müük kukkus kolmandiku, KAMAZi kasum sulas pea olematuks

Autotööstuse raskustest andsid märku nii Ukraina allikad kui ka Venemaa enda ettevõtted ja meedia. Ettevõtte AvtoVAZ andmetel müüdi 2025. aasta märtsis Venemaal 28 699 Lada autot, mida on kolmandiku võrra vähem kui aasta varem. Kuu varasemaga võrreldes kasvas müük küll 7,4 protsenti, ent see ei suuda pehmendada aastast langustrendi. Esimese kvartali lõikes müüdi Lada sõidukeid 76 217, mis on 16,8 protsenti vähem kui mullu samal ajal.