ekspert Kuulsuste krüptorahadesse investeerijad riskivad kõigest ilma jäämisega

Krüptosektoris löövad aktiivselt kaasa nii kogenud investorid, hobiinvestorid kui ka lihtsalt inimesed, kes tunnevad, et krüptovarasid ignoreerides jäävad nad millestki ilma. Just viimased neist on aidanud kaasa tuua uue alternatiivmüntide, kus «meemimünte» ja kuulsuste poolt loodud krüptoprojekte jõuab turule rohkem kui kokku jõuab lugeda. Ning enam kui tihti on nende projektide turundus suunatud just nende inimeste poole, kes tegelikult krüptosektori toimimisloogikatest aru ei saa.