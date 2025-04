Leedu kinnisvarafirma pakub ligi 10-protsendise tootlusega võlakirju

«Meil on hea meel, et Leedus tuntud kinnisvaraarenduskontsern on valinud oma tegevuse rahastamiseks kohaliku kapitalituru. Arvestades emitendi tugevat kinnisvaraarenduse kogemust, tugevat kapitalistruktuuri ja pakutavaid turvameetmeid, äratavad need võlakirjad investorites kindlasi huvi,» kommenteerib Orion Securitiesi investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.