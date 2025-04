Nädala alguses teatas OpenAI, et on kaasamas 40 miljardit dollarit, mis on suurim summa, mida ühte iduettevõttesse on paigutatud ning sellega on ettevõtte väärtus kasvamas 300 miljardi dollarini.Tegemist oleks siis väärtuselt kolmanda iduettevõttega maailmas.