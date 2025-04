Maakri tänava kõrghoone üüripinnad hõivati mõne kuuga

Fausto Capitali aktsionäri Kenneth Karpovi sõnul on ärikinnisvaraturg küll võrreldes eelnevate aastatega oluliselt jahtunum, kuid endiselt on suur nõudlus kaasaegsete A-klassi büroopindade järgi Tallinna kesklinnas. «Enim hinnatakse pindu, kus hoone omanik hoolitseb vajalike viimistlustööde eest ning ehitab ruumid välja vastavalt üürniku erisoovidele. Ka on märgata, et uut ärikodu on hakanud otsima 20-25 aastat vanade ning iseseisvusaja esimese ärihoonete laine üürnikud. Lisaks kulumisele on aeg ka materjalide ning tehnosüsteemide osas kõvasti edasi liikunud,» märkis Karpov.