Algas Estlink 3 keskkonnamõjude hindamine

Alustatud Estlink 3 keskkonnamõju hindamise programmis on kirjas «merekaabli mõjuala ja nõuded keskkonnamõju hindamisele». Programm on avatud kolmeks nädalaks ettepanekutele ja seda arutakse avalikult 23. aprillil Lääne-Nigula vallas ehk kohas, kus kaabel võiks merest maale jõuda.

«See on stardipauk mõjude hindamisele,» ütles Eleringi merevõrgu arendusjuht Priit Heinla. «Mõjud hinnatakse ikkagi kogu taristu ulatuses koos Soomega. Paar aastat võtab see aega, seal on vaja teha teatud keskkonnauuringuid, mis on seotud lindudega, kaladega.»