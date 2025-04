1Partner Kinnisvara: kevadine osturalli pole alanud

Kokku toimus Tallinnas märtsi jooksul 910 ostu-müügitehingut, mis on sarnasel tasemel eelmiste kuudega, kuid märkimisväärselt kõrgem kui aasta tagasi, mil tehingute arv ulatus vaid 727-ni. «Juba teist aastat järjest on esimese kvartali tehingutest kadunud sesoonsus ning kõik kolm kuud on omavahel pea äravahetamiseni sarnased. Küll aga on eelmise aastaga võrreldes selle aasta esimesed kolm kuud tehingute arvukuselt olnud enam kui 20 protsenti aktiivsemad,» rääkis Vahter.