Tervisekassa nõudis inimestelt tagasi üle kahe miljoni euro

Tervisekassa järelevalve teenusejuht Jelena Kont ütles, et kõige rohkem tagasinõudeid esitatakse neile, kes on tekitanud teisele inimesele tervisekahjustuse. Sageli tuleb raha tagasi nõuda ka neilt, kes on alusetult saanud ravikindlustushüvitisi, eelkõige just haiguslehe eest saadud raha.