Tallink tegi "ebaolulise" laevamüügi

«Juba eelmise aasta majandustulemusi tutvustades kinnitasime oma investoritele ja klientidele vajadust säilitada paindlikkus ning reageerida turu nõudlusele. Star I on suurepärane laev, mis on meid hästi teeninud ning selle vastu on korduvalt huvi tuntud. Soodsate asjaolude kokkulangemine lõi õige hetke müügitehinguks ning võimaldas jätkata reisijate teenindamist samaväärse laevaga – Superfast IX, mis naasis eelmisel aastal pikaajalisest tšarterist Kanadast. Laevastiku jõude hoidmine ei ole ettevõttele pikemas perspektiivis jätkusuutlik,» ütles AS Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene.