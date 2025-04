Mida ütlevad eestlaste investeerimiseelistused geopoliitiliste pinge kohta?

Citadele panga tellimusel Norstati poolt Baltikumis läbi viidud uuringust selgus, et kui Eesti inimestel oleks võimalus ja vabu vahendeid, siis eelistaks 64 protsenti eestlastest investeerida esmalt just kinnisvarasse (maa, mets, eluasemed). Järgmisena langeks eelistus 25 protsendiga aktsiate, võlakirjade ja muude väärtpaberitele ning kolmandal kohal on kuld ja muud väärismetallid 23 protsendiga.

Rebane märkis, et tõenäoliselt võib eelistuste nihkumise taga olla hetkel ühiskonnas üleval olev suurem ohutunnetus. «Kinnisvarasse soovitakse investeerida vähem ning seda mõjutavad kõige enam geopoliitilised pinged. Samas on just praegu see aeg, mil võib leida turult soodsaid tehinguid. Kusjuures väärismetallide huvi vähenemine on eriti põnev muutus, kuna näiteks kuld on vahepeal oluliselt väärtust kasvatanud. Põhjuseks võib olla ka see, et oodatakse kulla hinna kukkumist seoses geopoliitiliste kriiside võimalike arengutega nagu vaherahu või teiste positiivsemate uudistega. Aastataguse ajaga on kulla hind tõusnud ligi kolmandiku võrra, lausus Rebane.