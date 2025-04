Kui palju riik ettevõtetele toetusi jagab, ei tea täpselt keegi. «2025. aastaks kavandatud toetuste koondpilt on leitav riigieelarve seletuskirja lisast 3, kus on toodud toetused juriidilistele isikutele valitsemisalade ja programmide lõikes,» ütles rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna nõunik Geili Heinmaa. «Kuidas toetused valdkonniti täpsemalt jagunevad, oskavad öelda ministeeriumid.»

Heinmaa lisas, et ministeerium suudab eristada välisrahastuse abil makstavaid toetusi, millest suurimad on Euroopa Liidu nn struktuurifondid, millest omakorda suurimat osa haldab Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK). «Praeguseks on projektidele eraldatud juba 70 protsenti toetustest ning välja makstud 13 protsenti eelarve kogumahust, seega oleme euroraha kasutamisega ajakavas.»