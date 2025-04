Hiljutine uudis, et LHV lõpetas pensionifondide aktiivmüügi kaubanduskeskustes, on samm õiges suunas. Iga müügikoolitaja teab, et alati ei loe mitte see, kui palju sa müüd, vaid kuidas sa müüd. Kliendi jaoks kujundab iga kontakt ettevõtte kuvandit ja negatiivne kontakt võib usalduse jäädavalt rikkuda.