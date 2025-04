Kolmapäeval teeb elektri hind korraliku languse

Lätis ja Leedus maksab elekter kolmapäeval õige pisut rohkem kui Eestis, 62,67 eurot. Soomes on elekter aga märkimisväärselt odavam, makstes keskmiselt vaid 0,97 eurot megavatt-tunnist. Nord Pool süsteemi päeva kõige kallim hind on 95,87 euroga Austrias.

Kõige rohkem, 225 eurot megavatt-tunnist, tuleb Eestis elektri eest maksta kolmapäeva hommikul kell 7–8. Odavaim on elekter aga kell 14–15, mil hind on 0,36 euroga negatiivne. Väikeses miinuses on elektri hind ajavahemikus 13–17.