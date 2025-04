SUURKOONDAMINE Valmet koondab enam kui 1100 töökohta

Ettevõte teatas, et need plaanid on osa strateegilistest muudatustest ja tegevuse lihtsustamisest.

Valmeti sõnul on muudatuste eesmärk säästa ettevõttele aastas 80 miljonit eurot.

Valmeti tegevjuhi Thomas Hinnerskovi sõnul soovib ettevõte tagada, et nende ärimudel toimiks efektiivselt ka keerulistes turutingimustes. «Meie üldkulud on viimastel aastatel kasvanud seoses käibega ning me soovime parandada nii oma kulutõhusust kui ka konkurentsivõimet kogu oma tegevuses,» ütles Hinnerskov avalduses.

Valmeti enda kodulehelt aga selgub, et täielik kokkuhoid on plaanitud saavutada juba 2026. aastaks. Lisaks selgub, et koondamised puudutavad peamiselt kontoritöötajaid ning ettevõte on lubanud toetada koondatavaid töötajaid üleminekuperioodil, pakkudes neile näiteks ümberõpet või tööhõivealast nõustamist.

Ettevõttes töötab kokku ligikaudu 19 000 inimest üle maailma ja praegu on Soomes umbes 4800 töötajat.