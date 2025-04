GRAAFIK Tallinna börsil oli Trumpi mürgeldamise ajal suurepärane kvartal

USAs langes USA dollarites S&P 500 indeks I kvartalis 4,6 protsenti. See oli USA laiale aktsiaindeksile halvim kvartal alates 2022. aasta kolmandast kvartalist. Põhjuseks on kartus, et USA presidendi tollitariifidega korraldatud kaos võib tõsta inflatsiooni ja on suurendanud riski, et USA majandus võib minna langusesse.