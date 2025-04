Korteriühistud: riigi toetus osalisele renoveerimisele peab jätkuma

«Korteriühistud Tartust, Tartumaalt, Põlvast, Põltsamaalt ja mujalt rõhutasid oma sõnavõttudes, et kõigil korteriühistutel ei pruugi olla võimekust tervikrenoveerimise läbiviimiseks,» vahendas foorumi korraldanud Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla. «Seetõttu soovivad ühistud, et riik jätkaks ka kortermajade osalise renoveerimise toetamist,» rõhutas Jaadla.

Samuti peavad korteriühistud oluliseks korteriühistu juhi rolli senisest suuremat väärtustamist renoveerimisprotsessis. «Korteriühistud soovivad, et uue meetme tingimustesse lisataks abikõlbuliku tegevusena korteriühistu juhi tasu renoveerimisprojekti juhtimisel ja ettevalmistamisel,» vahendas Jaadla. Tema sõnul on renoveerimise ettevalmistuses ja nõustamises praegu tasustatud tehniline konsultant, omanikujärelevalve ja teised spetsialistid, kes samas erinevalt korteriühistu juhist kogu protsessi eest juriidiliselt ei vastuta. «Ainuke juriidiline vastutaja on korteriühistu juhtkond, kes selle eest samas mingit tasu ei saa. Rääkimata asjaolust, et paljud Eesti korteriühistute juhid ei saa oma töö eest korteriühistu juhtimisel üleüldse mingit tasu,» selgitas Jaadla ja lisas, et foorumi osalejad leidsid, et korteriühistu juhatuse liikmele määratud tasu renoveerimisprojekti juhtimisel ja ettevalmistamisel võiks olla meetmes abikõlbulik ja sarnane tehnilise konsultandi tasule.