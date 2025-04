Ülejäänud aasta jooksul on hinnad jätkuvalt kasvamas ning käesoleva aasta hinnatõusuks eelmise aasta suhtes ootab Luminor viie protsendi suurust tõusu, mis on peamiselt seotud maksumuudatustega. «Kuna eelmisel aastal ostujõud paranes läbi aasta, siis on selle aasta ostujõud suurem kui oli aasta varem. Veidi annab lisa ka intressimäärade alanemine. Sellegipoolest aasta jooksul ei ole elukvaliteedi paranemist oodata. Paremaks hakkab minema aasta lõpus kui suurem hinnatõus on juba toimunud, kuid palgad jätkavad tõusmist,» ütles Uusküla.