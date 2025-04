Teisipäeval statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinna indeksi kiirhinnang näitab, et märtsis tõusid hinnad aastases võrdluses 4,3 protsenti ja märtsi hinnaindeks oli praktiliselt sama suur kui veebruari oma ehk hindade muutus oli -0,3 protsenti.

«Need tulemused näitavad, et Eesti Panga prognoos selle aasta inflatsiooni kohta on igati õigustatud, sest aasta teises pooles ootavad meid ees maksutõusud, mis samuti hinnatõusule kaasa aitavad. Tuletan meelde, et Eesti Pank prognoosis selle aasta inflatsiooniks kuus protsenti ning toidukaupade hinnatõusuks seitse protsenti,» märkis Eamets