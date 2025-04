Seetõttu on juba mõnda aega aktsiad olnud müügisurve all, mis reedel päädis laiaulatusliku müügilainega. Rängalt said pihta populaarsed tehnoloogiagigandid, finantssektori ja tööstuse esindajad. Nasdaq kukkus 2,7 protsenti, indeks S&P 500 kaks protsenti ning Dow Jonesi tööstuskeskmine 1,7 protsenti.