Tele2 tugevusena on kliendid läbi aastate välja toonud telekomi parimat klienditeenindust ja mõistlikke hindu.

Telekomisektori keskmine soovitusindeks on tänavu taas positiivne, mis on märgatav muutus võrreldes eelmise aasta negatiivse tulemusega. Tele2 hoiab skooriga 10 stabiilselt valdkonna liidrikohta ja vahe konkurentidega on selge: Telia sai tulemuseks 5, STV 0 ja Elisa jätkab ainukesena negatiivse indeksiga -7.