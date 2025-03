RAB-i katse võtta krüptoärimehe raha riigi omandisse ei kandnud vilja

Riigikohtu halduskolleegium selgitas esmaspäevases otsuses, millistel eeldustel saab Rahapesu Andmebüroo (RAB) haldusmenetluse käigus rahapesu kahtlusega vara riigi omandisse kanda ilma, et kriminaalmenetluses oleks kedagi rahapesus süüdi tunnistatud.

RAB-il on õigus rahapesu kahtluse korral kehtestada kohtu loal pangakontole kuni aastane käsutuspiirang. Kui konto omanik aasta jooksul vara legaalset päritolu ei tõenda, võib RAB taotleda halduskohtult luba vara kandmiseks riigi omandisse. Just seda RAB praeguses kohtuasjas ka taotles. Kohtud selleks aga luba ei andud, selgitades, et kõik vajalikud eeldused pole täidetud.