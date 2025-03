Sõda uuel tasemel: USA nõuab ettemaksu iga kuuli eest

«Kui räägime tulevikust, uutest toetuspakettidest, siis Ameerika Ühendriigid võivad seada mis tahes tingimusi, mida nad vajalikuks peavad. On selge, et see meeskond [Trumpi administratsioon] ei tee tulevikus midagi meie heaks ilma ettemaksuta. Nad ütlevad seda ametlikult,» ütles Zelenskõi.