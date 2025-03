Trumpi tollid koormavad Ameerika käsitööõlle tootjaid

Käsitööõlle tootjad on juba niigi hädas müügilangusega, kuna noored eelistavad selterseid ja kokteile ning pandeemiast taastumine on olnud aeglane. Nüüd lisanduvad Trumpi tariifid terasele, alumiiniumile ning Kanada ja Mehhiko toodetele, mis tõstavad tootmiskulusid. Ohio osariigi Fat Head's Brewery õllemeister Matt Cole hoiatab, et see võib tööstusele märkimisväärse summa maksma minna ja pikaajaliselt laastav olla.