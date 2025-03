Eesti kaasas 250 miljonit eurot kaheprotsendilise intressiga

SEB kapitaliturgude maakler tõi välja, et keskmiselt kaasati kuueks kuuks raha 2,266 protsendi tasemelt ning 12 kuuks 2,22-protsendise kulukusega. Esmaspäeval emiteeriti lühemaid võlakirju 60 miljoni ja pikemaid 190 miljoni euro eest. «Kokku tundis Eesti riigivõlakirjade vastu huvi enam kui 1,5 miljardit eurot, mis viitab rohkem kui kuuekordsele ülemärkimisele. Suurele huvile aitas kaasa tõsiasi, et Eesti on üks vähestest Balti riikidest, mis nii lühikese kestvusega võlakirju emiteerib,» möönis Laur.

«Heites pilgu Eesti riigi pikaajalistele võlakirjadele näeme, et meie riigi risk on langenud. Sellele viitab meie laenukallidus Saksamaaga, mis Eesti 2034 aasta riigivõlakirja näitel on vähenenud. Kui möödunud aasta septembri lõpus kauples meie üheksa-aastane riigipaber 1,00 protsendipunkti kõrgema tootlusega kui Saksamaa võrdväärne paber, siis praeguseks on tootluste vahe langenud 0,75 protsendipunktile,» lausus Laur.