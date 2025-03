Eesti kaupmehed vaevlevad jätkuvalt tööjõupuuduses

Martšenko sõnul on täna turul jätkuvalt reaalsus pigem see, et teenindaja ametisse on meil inimesi puudu ja me ei pea muretsema selle pärast, et robotid tulevad ja võtavad inimestelt töö ära, vaid need tehnoloogiad täidavad turul olevat tühimikku. Statistikaameti andmetel on üks suurima vabade ametikohtade arvuga valdkond just kaubandus. «Lisaks annab see poe teenindajatele võimaluse suunata enda tähelepanu muudele tegevustele nagu kassade haldamine ja vajadusel klientide nõustamine,» sõnas Martšenko.