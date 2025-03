Uuring kinnitab: Baltikumis on enim sääste just neil

Uuringu tellinud Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul selgus uuringust, et enam kui pooled Balti riikide elanikud hoiavad sääste endiselt tavalisel pangakontol. «Niisama kontol seisev raha on muidugi inflatsiooni eest täiesti kaitsetu. Eks mõistlike võimaluste puudumisel kadus inimestel aastatega harjumus ja isegi usk, et kodupangas võiks nende enda raha midagi teenida,» toob Pechter ühe peamise põhjusena välja käegalöömise meeleolu.