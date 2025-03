Kinnisvaraarendaja naudib Riias kinnisvarabuumi

«Soomes ja Rootsis on olnud raskemad ajad,» rääkis Bonava äriüksuse juht pärast Põhjamaade kinnisvarafoorumil esinemist. «Grupina oli Bonava neljandas kvartalis kasumlik, muidu on ettevõte olnud puhaskahjumis. Hästi läheb Saksamaal, kus tellija maksab ehituse eest, ilma, et arendaja peaks ise finantsvõimendust üles võtma. Meile on raskeim turg hetkel Soome, Rootsis oleme hakanud viimastel kuudel nägema klientide huvi kasvu.»

Soomes moodustab poole ettevõtte ärist investoritele suunatud üüriprojektid ja teise poole klientidele eluasemete müük. Kliendid ei anna enam oma kortereid väljaüürimiseks. Institutsionaalsed investorid on lõpetanud üürikinnisvara arendamise. Korterite müügiturul on häda selles, et enne turu langust sai palju kortereid valmis ehitatud ja need on müümata.