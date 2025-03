Pank annab nõu: mida tuleks uusarendusse kodu ostmisel silmas pidada?

4. Mida hind sisaldab? ​

Välja tuleks selgitada, mida täpselt müügihind sisaldab. Kas arendaja on kohustatud rajama haljastuse, ehitama mänguväljaku, paigaldama tõkkepuud jms? Kas teatud tööd on hinna sees või tuleks need eraldi tellida?

5. Juurdepääs kinnistule

Kas ostetavale kinnisvarale on tagatud ligipääs avalikult kasutatavalt teelt? Kui juurdepääs toimub erateelt, siis kas ja millal on arendaja kohustatud enda omandis oleva tee kohalikule omavalitsusele üle andma?

6. Korteri pindala muutused

Ehituse käigus võib korteri pindala muutuda. Lepingus peaks olema fikseeritud, millises ulatuses (+/-m2 või %) on sellised muudatused lubatud ning kas pindala muutus toob kaasa ka hinna korrigeerimise.

7. Vara valmimise tähtaeg

Selgeks tuleks teha, millal peab kinnisvara lepingu kohaselt valmima? Samuti tuleb selgitada, mis juhtub, kui vara ei valmi tähtajaks – kas ostjale on ette nähtud viivised või muud kompensatsioonimeetmed?

8. Notariaalse tehingu tähtaeg

Pärast vara valmimist on ostjal kohustus leping notari juures allkirjastada. Oluline on olla teadlik, kui kiiresti peab ostja notarisse minema, ning see on vaja aegsasti kooskõlastada ka pangaga.

9. Kasutusloa tähtaeg

Kasutusluba on vajalik, et kinnisvara saaks ametlikult elamiskõlblikuks tunnistatud. Tuleks selgitada, mis juhtub, kui arendaja ei suuda määratud tähtajaks kasutusluba hankida. Samuti on oluline kontrollida, kas pangal on kehtestatud kasutusloa saamise tähtaeg ning kas see vastab arendajaga kokkulepitud ajale.

10. Garantiiaeg

Selgeks tuleks teha, kui pikk on arendaja poolt pakutav garantiiaeg ning millal see algab? Tavaliselt algab garantiiperiood kas korteri valmimisest, omandiõiguse üleminekust või kasutusloa saamisest. Oluline on mõista, mis täpselt garantiiga kaetud on ning millised on garantiinõuete esitamise tingimused. Kindlasti tuleb jälgida, et kõik nõuded saaksid esitatud õigeaegselt.

Vatsel märkis, et loetelu pole siiski lõplik ning tähelepanelik tuleb olla kogu ostuprotsessi vältel. «Teadlik ja läbimõeldud otsus aitab vältida ebameeldivaid üllatusi ning tagada, et uus kodu vastaks nii ootustele kui ka kokkulepitud tingimustele,» sõnas Vatsel.