Mida eelistavad ostjad uue kodu valikul? Arco Vara teab!

Pisangi sõnul algab koduotsing suures plaanis eelarvest, kuid vähemtähtis pole ka asukoht. Päris sobiva kodu leidmisel tuleb emma-kumma osas sageli kompromisse teha. «Kui eelistatud asukohas ei ole sobivat pakkumist, laiendavad ostjad sageli otsinguala, et saada sama raha eest suurem kodu. Kui aga asukoht on prioriteet, ollakse valmis kas eelarvet suurendama või väiksema pinnaga leppima,» tõdes ta pressiteates.

Konkreetse kodu valikul saavad aga määravaks selle praktilisus ja kuluefektiivsus. Pandeemiaperiood muutis inimeste elu- ja töökorraldust ning Pisangi sõnul peegeldub see ka koduvalikutes. «Võrreldes varasemaga eelistatakse täna ruumikamaid kodusid ning võimalust ruume vastavalt vajadusele kohandada, näiteks kodukontoriks,» tõi müügijuht näite ja lisas, et olulisemaks on muutunud ka panipaikade, näiteks majapidamisruumi ja walk-in garderoobi olemasolu. Rohkem tähelepanu pööratakse ka energiatõhususele, et hoida kommunaalkulud kontrolli all.