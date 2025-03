Välisministeerium investeerib 3 miljonit ekspordiportaali: mida pakub see ettevõtjatele?

Välisminister Margus Tsahkna ütles pressiteates, et riik on seadnud ambitsioonika eesmärgi kahekordistada Eesti eksport järgmise kümne aasta jooksul. Ekspordiportaal võimaldabki kirjelduse järgi igal ettevõttel täita oma profiil sihtriigi huvide ja eksporditava toote või teenuse väärtuspakkumisega ning selle põhjal pakub riik proaktiivselt just talle sobivaid eksporti toetavaid teenuseid – olgu selleks visiidid, ärimissioonid, messid, koolitusprogrammid, seminarid, müügivihjed, vastava turu infomaterjalid või muud asjakohased võimalused.