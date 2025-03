Venemaa Facebook upub: Kreml annab päästmiseks miljardeid

VK, mis kuulub osaliselt riiklikule gaasihiiule Gazpromile ja president Vladimir Putinile lähedalseisva oligarhi Juri Kovaltsuki äriringkonnale, näitab järjest kehvemaid majandustulemusi, kirjutas The Bell. Ettevõtte võla ja kapitali suhtarv on kerkinud 6,6 peale — mis on enam kui 30 korda kõrgem, kui USA tehnoloogiasektori keskmine.