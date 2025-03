Eestlased on sattunud küberpetturite küüsi – tuhanded petukõned ummistavad liine

«Spoofing on pettuse vorm, kus kurjategijad kasutavad tehnilisi võtteid, et näidata kõne saajale, justkui helistaks neile mõni suvaline Eesti telefoninumber. Kuna kohalik number tekitab rohkem usaldust, siis loodetakse sellega ka ohver kõnele vastama panna, et siis pettus läbi viia,» selgitas Elisa infoturbejuht Mai Kraft. «Seejuures kasutatakse telefoninumbreid valimatult ning ühegi numbri tegelik omanik ei tea, et justkui nende nimel üritatakse petukõnesid teha.»

Kuigi spoofingu vastu alati töötavat lahendust ei ole, üritavad sideoperaatorid võimalikult palju ohtlikke kõnesid õigeaegselt blokeerida. Elisa statistikast lähtub, et tavapärastel päevadel peatatakse spoofingut kasutavaid petukõnesid päevas mõned sajad kuni mõned tuhanded. Samas on viimaste kuude jooksul esinenud päevi, kui ühe päeva jooksul tuleb blokeerida sama palju pettuskatseid kui tavapäraselt kuu-kahe jooksul kokku.

«Räägime kümnetest tuhandetest blokeeritud kõnedest päevas. Välismaised petturid on väga aktiivsed ning üritavad ära kasutada iga võimalust, et oma skeeme läbi viia. Operaatorina saame märgatava osa nendest kõnedest enne nende ohvrini jõudmist peatada, kuid tuleb arvestada, et see on operaatorite ja riikide piire ületav probleem, kus turvalisuse tagamisel on oluline roll mängida kõikidel inimestel,» lisas Kraft.