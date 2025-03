Spordiklubide tulud kasvasid rekordiliselt

Mitte kunagi varem ei ole tulud kasvanud ühe aastaga nii palju. Kahe aasta jooksul on tulubaas kasvanud 54,9 miljonit eurot. Vähemalt sama märkimisväärne on ka üksikisikutelt saadud tulude kerkimine, mis esmakordselt on kolmekohaline - 101 miljonit eurot – ning mis aastaga suurenes 19,8 miljoni eurot.