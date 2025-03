​Kasemets on veerand sajandit juhtinud ametnikke nii Eestis kui ka Pariisis. Peaminister Kristen Michali soosikuna korraldab ta nüüd kogu valitsuse tööd. Tema karjäär sai alguse Eesti Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamisest. Stenbocki maja toonase eurointegratsiooni tiimi liikmed on teinud eduka rahvusvahelise karjääri.

Mul ei ole kohane poliitilisi seisukohti võtta. Ma küll ütleks, et kui niisuguseid suuri ja põhimõttelisi muudatusi ette võetakse, siis see peab olema kaalutletud ja lõpule viidud. Pikka aega kestev ebakindlus pole hea. Kui riigikogus on vähemalt 81 liikme toetus, siis on see õige otsus.