VÕRDLUS Kus Tallinnas on 2-toalise korteri hinnad kõige paremad?

Postimees võttis KV.ee kinnisvaraportaalist Tallinna erilinnaosad ja võrdles eraldi nii uusarenduste kui ka järelturu korterite hindu. Võrdluses on mõlemal juhul 2-toalised korterid. Uusarenduste puhul on valitud ka korterid, mis on vähemalt 5 aastat vanad. Broneeritud kortereid arvestatud pole.